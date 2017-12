Enfrentamentos deixam vários mortos e feridos no Haiti Um enfrentamento entre tropas da Missão Especial das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) e membros de grupos armados deixou vários mortos e feridos no norte de Porto Príncipe, capital do país. As autoridades ainda não informaram o número de vítimas, embora uma porta-voz da Minustah tenha afirmado que não houve baixas ou lesões entre as forças de paz, apesar de um carro blindado da ONU ter sido incendiado e destruído. O enfrentamento aconteceu no bairro de Cité Soleil (Cidade do Sol) durante uma das operações realizadas pela Minustah em diferentes pontos da periferia para combater a recente onda de seqüestros na capital haitiana, segundo explicou a porta-voz Sophie Boutaud de la Combe. Vários veículos da imprensa local informaram sobre três corpos e 22 feridos à bala no Hospital de Ste. Catherine, em Porto Príncipe. A porta-voz da Minustah disse que nas últimas semanas foram libertados seis reféns e detidas 24 pessoas em ações conjuntas com a Polícia haitiana. Embora o governo haitiano mantenha sua intenção de negociar com os grupos armados que atum na capital, o chefe civil da Minustah, o guatemalteco Edmond Mulet, anunciou na quinta-feira uma intensificação das operações militares contra a delinqüência.