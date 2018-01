Engavetamento mata 6 e fere 40 perto de Roma Um engavetamento em uma rodovia nos arredores de Roma causou a morte de pelo menos seis pessoas neste sábado. Houve ainda 40 feridos. A rodovia foi bloqueada por carros e caminhões batidos e incendiados, disseram membros do corpo de bombeiros. Cerca de 20 veículos, inclusive um caminhão que transportava vacas, bateram em um acidente aparentemente desencadeado pela fumaça de um incêndio no mato. "Os carros começaram a reduzir a velocidade por causa da fumaça", perto de Fiano Romano, quando uma colisão resultou no engavetamento, disse Angelo Pacicco, do corpo de bombeiros.