Engenheiro advertiu dias antes sobre destruição do Columbia Um engenheiro de segurança da Nasa advertiu dias antes da tragédia que o Columbia corria risco de se desfazer na reentrada da Terra, devido a uma enorme ruptura próximo do trem de pouso esquerdo. Segundo o engenheiro, suas advertências não foram consideradas pelo pessoal responsável pelo vôo do ônibus espacial. ?Nós não podemos imaginar porque a informação foi recebida como se fosse uma maldição?, disse o engenheiro em uma das mensagem eletrônica reveladas nesta sexta-feira, que se referiam a um possível acidente com o Columbia, dias antes de sua destruição. Outro documentos da Nasa demostram que o Columbia poderia ter sido atingido por três grandes pedaços de espuma, que reveste o tanque de combustível externo. Os pedaços poderiam se chocar contra os paneis de proteção térmica da nave durante o lançamento. VEJA O ESPECIAL