Engenheiro e soldado mortos por supostos talebans Supostos membros do Taleban mataram a tiros um engenheiro turco e um soldado afegão depois de parar o carro em que as vítimas viajavam numa estrada que liga Cabul ao sul do Afeganistão, informou um comandante do Exército afegão. Um outro engenheiro turco e o motorista do veículo foram seqüestrados, segundo o comandante Naimatullah Khan, da província de Zabul. O ataque ocorreu, hoje (05), no distrito de Shahjoy, ao longo da rodovia Cabul-Kandahar, a cerca de 280 quilômetros ao sudoeste da capital. "O ataque foi realizado pelo Taleban; soldados afegãos estão vasculhando a área à procura de militantes", disse Khan. Segundo ele, o soldado afegão que morreu estava no carro para proteger os engenheiros. O governador de Zabul, Khial Mohammed Husseine disse que o guarda trocou tiros com os atacantes. O embaixador turco Bulent Tulun disse que Tolga Erdem, de 29 anos, foi morto e Salih Aksov de 50 anos, foi seqüestrado no ataque, segundo a agência de notícias Anatolia. Ambos os homens estavam trabalhando na pavimentação da rodovia.