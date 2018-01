Engenheiro turco é seqüestrado no Afeganistão Insurgentes afegãos seqüestraram um engenheiro turco que trabalha no Afeganistão e exigiram a libertação de seis prisioneiros talebans em troca de sua libertação, informaram hoje autoridades turcas. As fontes responsabilizaram combatentes fugitivos do Taleban pelo seqüestro. Segundo a agência de notícias Anatolia, as autoridades suspeitam que o engenheiro turco, identificado como Hasan Onal, tenha sido levado à região fronteiriça com o Paquistão. A agência informou que os seqüestradores exigiram que seis prisioneiros, que estão sob custódia dos Estados Unidos, sejam libertados em dois dias. A Anatolia não informou quando começa o prazo nem especificou a ameaça. O ministro das Relações Exteriores Abdala Gul disse que a Turquia tenta assegurar a libertação de Onal e que está em contato com o Paquistão e com os Estados Unidos. "estamos fazendo todo o possível para resgatar nosso engenheiro", disse Gul à imprensa em Ancara. Onal foi seqüestrado com o motorista de seu automóvel em uma estrada entre a capital afegã, Cabul, e a província sulista de Kandahar, segundo uma fonte turca que pediu anonimato. O motorista foi libertado com uma carta que demanda a libertação de seis prisioneiros talebans em troca de Onal. A mesma fonte informou que Onal trabalhava em obras de recuperação da estrada, que une Cabul a Kandahar. Os trabalhos no local vem sofrendo atrasos devido em parte aos ataques contra trabalhadores pelos talebans.