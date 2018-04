Engenheiro turco sequestrado no Afeganistão é libertado A Turquia afirmou que o engenheiro turco Coskun Caloglu, que havia sido sequestrado no Afeganistão no ano passado, foi libertado. O ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, confirmou a libertação do refém, mas não forneceu maiores detalhes sobre o caso.