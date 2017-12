Enola Gay será restaurado e exposto ao público O Enola Gay, o bombardeiro que em 6 de agosto de 1945 lançou a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, será restaurado e exposto ao público dentro de dois anos, em um local próximo ao aeroporto de Dulles (Washington). O avião foi levado nesta quarta-feira a um centro de restauração de Suitland, no Estado norte-americano de Maryland. Nos últimos anos, um pedaço da frente do bombardeio foi visto por milhões de visitantes no Museu do Espaço do Mall de Washington. A exposição seguiu-se ao cancelamento de uma mostra sobre a era nuclear que havia provocado polêmica. Depois da restauração, que possivelmente terminará em dezembro de 2003, o Enola Gay será exposto no recém-inaugurado Centro Udvar-Hazy do Smithsonian.