Enquanto líderes se reúnem, Melania e 1ª dama da China participam de oficinas em escola primária

PEQUIM - A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, e a mulher do presidente da China, Peng Liyuan, participaram nesta quinta-feira, 9, de várias oficinas em uma escola primária da capital chinesa, enquanto Donald Trump e Xi Jinping participavam de um fórum bilateral de negócios no Grande Palácio do Povo de Pequim.

+ Na China, Trump vai à ópera na Cidade Proibida

As mulheres de ambos os líderes compareceram ao centro educativo Ban Chang, ao leste da cidade, para participar junto a alunos com idades entre 6 e 12 anos de várias oficinas de trabalhos manuais, pintura, caligrafia, astronomia e gastronomia chinesa.

+ Artigo: Aniversário do apocalipse

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um vídeo divulgado pelo canal de Hong Kong Phoenix TV mostra um grupo de estudantes presenteando Melania, que afirmou que usaria o presente "para decorar a Casa Branca".

Durante a visita, Melania aprendeu a escrever caracteres tradicionais chineses, uma técnica milenar própria do país asiático, e levou consigo uma quarta parte de uma folha de papel na qual estava escrito o caractere "Fu", que em chinês significa bem-estar.

Em várias fotografias divulgadas pela rede de televisão é possível ver as duas mulheres colorindo com aquarelas desenhos de ursos panda sob as instruções de vários alunos e escolhendo os botões mais adequados para "Qi Pao" - vestido tradicional de seda - expostos em manequins.

Os alunos também tiveram tempo para cozinhar e prepararam dim sum, prato típico da gastronomia chinesa, e tortas de estilo americano, pratos com os quais Melania e Peng posaram para os fotógrafos reunidos.

As duas mulheres já compartilharam agenda quando Xi Jinping viajou até Mar-a-Lago, a residência e clube privado dos Trump na Flórida, para dar início à primeira cúpula entre ambos os líderes.

Enquanto Melania e Peng passeavam nesta manhã pela capital chinesa, Trump e Xi participavam de um fórum bilateral de empresas no qual assinaram acordos comerciais no valor de US$ 253,5 bilhões. / EFE