Enquete britânica diz que conservadores vencem trabalhistas Os conservadores superariam em 11% os trabalhistas, que são apoiados pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, em uma possível eleição, segundo enquete sobre intenções de voto publicada nesta terça-feira, 27, pelo jornal The Independent. A pesquisa, feita pela firma CommunicateResearch, diz que o apoio seria suficiente para dar ao líder "Tory", David Cameron, a maioria no Parlamento, se houvesse eleições gerais hoje. Os conservadores obtiveram 40% de apoio, uma alta de seis pontos em relação à enquete do mês passado. Os trabalhistas mantiveram seus 29%. O Partido Liberal-Democrata, terceira formação política britânica, baixou quatro pontos, para 17%. Foram entrevistados por telefone 1.001 adultos, entre 23 e 25 de fevereiro. Blair deixará este ano o poder. O ministro da Economia, Gordon Brown, é considerado o seu sucessor natural no partido trabalhista. Segundo The Independent, David Cameron, eleito líder conservado em dezembro de 2005, parece estar conquistando o voto dos indecisos. As próximas eleições gerais britânicas estão previstas para 2009/10.