Enquete na China mostra 75% de preferência por Obama Incorporando o "sonho americano", o candidato democrata a presidente dos EUA, Barack Obama, goza do apoio de até 75 por cento dos chineses, disse a imprensa estatal na quinta-feira, citando uma enquete eletrônica realizada pela Embaixada dos EUA no site China Daily. "Talvez sua idade, energia e até a compleição, que significam o sonho americano, tenham mais apelo junto aos chineses", disse o analista Song Zhiyuan ao jornal. Em outra pesquisa, esta com valor científico, o instituto Horizon Research mostrou que Obama tem uma sólida vantagem sobre o republicano John McCain entre os chineses. Na pesquisa Horizon, feita junto a 2.791 adultos de sete cidades grandes e sete pequenas, Obama tem 17,8 pontos percentuais de vantagem sobre McCain. Nos EUA, a vantagem de Obama sobre McCain subiu para 12 pontos percentuais, segundo a pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby de quinta-feira. Analistas dizem que o rápido crescimento econômico da China, acompanhado por um aumento da sua influência regional, deve criar uma forte concorrência ao poderio norte-americano na Ásia. Apesar disso, os dois países em geral têm relações amistosas, o que não impede eventuais atritos a respeito de temas como direitos humanos, comércio, segurança alimentar e o apoio dos EUA a Taiwan, que Pequim julga ser uma mera "província rebelde". (Reportagem de Liu Zhen)