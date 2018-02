Enrico Letta pode ser novo premiê da Itália

Napolitano, que foi reeleito no sábado, disse nesta semana que vai agir rápido para nomear alguém que possa conduzir um governo bipartidário, na expectativa de encerrar o impasse político que já dura dois meses e colocar o país no curso das reformas que precisam ser realizadas, dentre elas a da lei eleitoral.

Se Napolitano pedir a Letta que forme um novo governo, ele vai nomear seu gabinete de ministros e o novo governo deve então conquistar um voto de confiança no Parlamento, antes de iniciar seu mandato. Se o novo governo for confirmado pelo Parlamento, Letta, de 46 anos, se tornará o premiê mais novo da história da Itália. As informações são da Dow Jones. (Priscila Arone - priscila.arone@estadao.com)