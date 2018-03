Ensaio da abertura agita a noite de Pequim Um ensaio da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, dirigida pelo cineasta Zhang Yimou, no Estádio Olímpico, o "Ninho do Pássaro", causou transtornos na capital chinesa na madrugada de quinta-feira (horário local). O público que passava perto do estádio se assustou com os fortes estrondos das quatro sessões de fogos de artifícios, que duraram cerca de um minuto cada. O enorme barulho causou o acionamento de muitos alarmes de carros estacionados na proximidade do local. Para aumentar a confusão, os pedestres buscavam o melhor ângulo na tentativa de flagrar algum momento da cerimônia, que é mantida em sigilo pelo Comitê Organizador dos Jogos de Pequim (Bocog). Três barreiras de segurança foram posicionadas próximo ao estádio, separando o público. E os policiais tiveram trabalho para segurar os curiosos. O trânsito da capital chinesa, que já é complicado em dias normais, ficou ainda mais confuso. Em junho, o governo havia proibido a venda e o uso de rojões e fogos de artifício em Pequim no período de 1.º de julho a 8 de outubro, para evitar possíveis problemas de segurança durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. As autoridades da capital chinesa apenas ampliaram uma já tradicional proibição existente na cidade, exceto nas festas do Ano Novo chinês.