Enteado de Saddam é detido nos EUA Um enteado de Saddam Hussein foi detido em Miami, acusado de violar leis de imigração depois de se matricular na mesma escola de aviação freqüentada por um dos seqüestradores do 11 de setembro. De acordo com as autoridades americanas, Mohammed Nour al-Din Saffi, que tem cidadania neozelandesa, entrou nos Estados Unidos com um visto de turista e não de estudante, que seria necessário para que pudesse fazer o curso. Um jornal da Nova Zelândia, o Weekend Herald, publicou em dezembro que Saffi trabalhava como engenheiro na companhia aérea Air New Zealand e vivia no país há seis anos. Segundo a porta-voz do FBI, Judy Orihuela, um dos seqüestradores dos aviões utilizados nos atentados de 11 de setembro tomou aulas de capacitação de vôo na mesma escola de Saffi, a Aeroservice Aviation Center. O jornal South Florida Sun-Sentinel identificou o seqüestrador como Ziad Jarrah, que, ao que parece, seqüestrou o avião que caiu na Pensilvânia. De acordo com o diretor-assistente do Serviço de Imigração e Naturalização (SIN), James Goldman, não há evidências de que Saffi tenha relação com qualquer grupo terrorista. Goldman disse que Saffi buscava treinamento para renovar seu certificado na escola de vôo. Saffi, de 36 anos, não informou aos agentes da alfândega que pretendia realizar aulas de vôo quando chegou a Los Angeles na terça-feira, em um vôo proveniente da Nova Zelândia. Orihuela afirmou que Saffi foi localizado na terça-feira, quando voava de Los Angeles ao Aeroporto Internacional de Miami. As autoridades o puseram sob custódia pouco depois de sua chegada a um motel. Segundo Goldman, Saffi está preso no Centro de Detenções de Krome, no condado de Miami-Dade, enquanto aguarda seu processo de deportação para a Nova Zelândia. O diário Weekend Herald informou que, após os atentados de 11 setembro, Saffi foi investigado na Nova Zelândia depois que as autoridades locais se deram conta de que ele era enteado de Saddam Hussein, mas que nenhuma medida foi tomada contra ele. Mohammed Saffi é o filho mais velho de Samira al-Shahbandar, a segunda mulher de Saddam. Seu pai, Nour al-Din Saffi, é engenheiro de aviação e ex-diretor da Iraqi Airways.