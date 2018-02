Enteado de Saddam é preso nos EUA O enteado do presidente iraquiano Saddam Hussein foi preso nesta quinta-feira pela imigração da Flórida, nos EUA. Mohammad Saffi, que tem cidadania neozelandesa, estava no país para fazer um curso de pilotagem de avião. Segundo o Serviço de Imigração, Saffi entrou no país como turista e não tinha visto de estudante, o que seria necessário para poder fazer o curso. Um jornal neozelandês publicou em dezembro que Saffi trabalhava como engenheiro na Nova Zelândia Air e vivia no país há seis anos. Saffi está preso no sul de Miami enquanto aguarda sua deportação para a Nova Zelândia.