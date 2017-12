Entenda a crise nuclear causada pela Coréia do Norte As negociações envolvendo representantes de seis países sobre o programa nuclear da Coréia do Norte parecem ter chegado a um resultado, três anos depois de seu início e quatro meses após Pyongyang ter realizado um teste nuclear. Entenda, abaixo, porque essa questão causou tanta preocupação na comunidade internacional. Porque tantos países estavam preocupados com o poderio nuclear da Coréia do Norte? O teste realizado pela Coréia do Norte, em 9 de outubro de 2006, veio depois de quatro anos de tensão entre o país e os EUA e foi visto como uma grande ameaça à paz e estabilidade no Leste asiático. O teste garantiu um lugar para a Coréia do Norte no clube das potências nucleares e minou seriamente as esperanças de se chegar a um acordo para acabar com as ambições nucleares do país. O incidente também aumentou os riscos de uma corrida armamentista na região, com países como o Japão e a Coréia do Sul. Porque a Coréia do norte decidiu realizar o teste? O líder da Coréia do Norte, Kim Jong-il, parece ter desistido de negociar e optado por uma demonstração de força. Acredita-se que Jong-il deve ter partido da suposição de que os EUA não aceitariam as condições impostas pela Coréia do Norte para abandonar seu programa nuclear. A mídia oficial norte-coreana vinha alertando que o desenvolvimento de armas atômicas seria a única forma de prevenir um ataque dos EUA. Isolado, ainda mais depois de a China ter apoiado a imposição de sanções contra a Coréia do Norte em julho, Jong-il pode ter encontrado no teste a melhor solução para reafirmar sua autoridade em seu próprio país. O que se sabe sobre o programa nuclear da Coréia do Norte? A Coréia do Norte diz que tem armas nucleares e que está trabalhando na construção de um arsenal maior. O problema para o resto do mundo é a dificuldade de verificar estas afirmações. A maioria dos especialistas em armamentos nucleares acreditava que o país não tinha um programa nuclear ativo - pelo menos até 1994, quando se assinou um tratado de suspensão de pesquisas relativas a esse tipo de armamentos. Mas, em dezembro de 2002, Pyongyang reativou o seu reator nuclear em Yongbyon e expulsou do país dois monitores nucleares das Nações Unidas. Desde então, não se sabe ao certo em que estágio está o programa nuclear norte-coreano. Se o reator estava funcionando, supõe-se que teria sido possível enriquecer plutônio para se construir uma bomba por ano. Mas segundo a agência de inteligência americana (CIA), um programa nuclear para enriquecimento de urânio estaria produzindo "duas ou mais" bombas por ano até o meio desta década. Quantas armas nucleares a Coréia do Norte tem? Sem as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), é difícil dizer. Os especialistas falam em um pequeno número de bombas, enquanto os EUA dizem que são "uma ou duas". Os EUA acreditam que cerca de 8 mil bastões de combustível nuclear armazenados em 1994 poderiam ser utilizados para a produção de plutônio. A Coréia do Norte disse que já processou todo o combustível, embora os governos americano e sul-coreano não tenham tanta certeza. A Coréia do Norte já tem capacidade de jogar uma bomba nuclear? Apesar de o país ter aparentemente testado com sucesso um dispositivo nuclear, especialistas acreditam que a bomba não deve ser pequena o suficiente para poder ser transportada por um míssil. Isso indica que a única forma de a Coréia do Norte jogar uma bomba seria usando aviões, que podem ser monitorados por militares de outros países. No entanto, a Coréia do Norte já trabalha num programa de mísseis de longa distância. Isso pode fazer com que o Japão tenha que desenvolver um programa de defesa balística ou até mesmo um programa nuclear próprio, contra a vontade dos Estados Unidos. Como a crise começou? As relações entre os EUA e a Coréia do Norte começaram a se deteriorar em janeiro de 2002, quando o presidente norte-americano, George W. Bush, incluiu a Coréia do Norte no seu "eixo do mal". As tensões começaram a se escalar em outubro do mesmo ano, quando os EUA acusaram a Coréia do Norte de desenvolver, secretamente, um programa de armas nucleares. Desde então, a Coréia do Norte retomou as atividades de sua principal usina nuclear, expulsou inspetores da AIEA e se retirou do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), do qual era signatária. Que diferença há entre a crise da Coréia do Norte e a do Iraque, por exemplo? Os casos são diferentes. Os asiáticos são isolados e têm sérios problemas domésticos. Dois aliados americanos - Japão e Coréia do Sul - se esforçam para tentar uma aproximação com o regime de Pyongyang. Além disso, o Iraque, antes da invasão liderada pelos EUA, não tinha armas nucleares, e a derrubada de Saddam Hussein também visava evitar que ele adquirisse tal poder. Com Pyongyang, a alternativa que resta é gerenciar a situação.