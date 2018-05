Entenda o caos provocado pela neve na Grã-Bretanha

Retirada de neve de pistas de aeroportos é processo complicado

A neve e o gelo estão causando sérios problemas na Grã-Bretanha, fechando aeroportos, estradas, escolas e gerando caos no sistema de transporte público. A BBC preparou uma série de perguntas e respostas para explicar as razões desse fenômeno.

Por que o tempo está tão frio na Grã-Bretanha?

Durante o inverno, o clima no país é amplamente afetado por uma corrente de jato que atravessa o Atlântico. Essa forte corrente de ar viaja de oeste para leste nas camadas mais altas da atmosfera.

Sob condições "normais", essa corrente traz uma frente atlântica que causa o clima chuvoso, com vento e nuvens, comumente associado aos relativamente brandos invernos britânicos.

Mas os trajetos dessas correntes de jato podem variar, como neste ano, o que significa que as frentes moderadas não são levadas à Grã-Bretanha da mesma maneira.

Nos períodos em que os ventos do oeste são mais fracos, o clima frio do norte afeta o país.

O frio vai se repetir no ano que vem?

Invernos com fracos ventos do oeste têm vindo em grupos de três ou quatro nas últimas décadas. Logo, o inverno do ano que vem pode ser novamente muito frio.

Isso não significa que a Grã-Bretanha está ficando mais fria. Os invernos frios dos últimos dois anos contrastam com invernos brandos de anos anteriores, mas nos anos 60 e 40 também houve invernos muito frios.

Por que o país não consegue lidar com a neve?

Muitas pessoas presas em estradas ou aeroportos nos últimos dias se perguntam por que a Grã-Bretanha simplesmente não compra mais removedores de neve e veículos para espalhar sal nas ruas (o que derrete a neve e impede que gelo se forme).

Depois de uma revisão do preparo do país para o inverno, liderada pelo especialista David Quarmby, a Grã-Bretanha comprou mais veículos e se planejou melhor para lidar com problemas nas estradas, no sistema ferroviário e nos aeroportos.

Mas Quarmby ressalta que, na Grã-Bretanha, investir em equipamentos desse tipo é uma decisão que deve levar em conta a raridade dos invernos realmente rigorosos no país.

Passageiros de trem também sofreram com atrasos

Em países que lidam melhor com a neve, como Suécia, Noruega ou Canadá, grandes somas de dinheiro são gastas em removedores de neve, pneus especiais e outros equipamentos. Mas nesses lugares é certo que vai nevar durante o inverno.

Muitos britânicos questionam a necessidade de o governo gastar tanto dinheiro para lidar com condições climáticas extremas que ocorrem de forma esporádica.

Por que os aviões não decolam quando há neve e gelo?

Há dois problemas principais: pistas cobertas de gelo podem causar derrapagens de aviões. Aeroportos britânicos não possuem equipamentos para combater o gelo em grandes quantidades.

A neve pode ser retirada das pistas apenas quando estas não estão sendo usadas por aviões. Isso provoca atrasos em aeroportos que operam próximos de seus limites de capacidade.

O segundo problema é o congelamento dos próprios aviões. O gelo muda a forma e a textura das asas e de suas abas, tornando a aeronave difícil de ser controlada.

O descongelamento precisa ser feito pouco antes da decolagem, para evitar novo congelamento dos aviões. Os intervalos podem ser de apenas 20 minutos para evitar atrasos. Em um aeroporto movimentado como Heathrow, coordenar o descongelamento de pistas pode ser um pesadelo logístico.

Em lugares como o aeroporto de Arlanda, na capital sueca, Estocolmo, há mecanismos complexos para manter os aviões voando.

Por que as escolas fecham quando neva?

Frio congelou canais em várias partes da Grã-Bretanha

Há dois motivos: o fato de estudantes e professores não conseguirem ir para as escolas e a necessidade de o estabelecimento de ensino contar com um número mínimo de funcionários para garantir a segurança das crianças.

Também se aplicam as considerações sobre saúde e segurança em parquinhos cobertos de gelo, temperaturas baixas dentro da escola e mau funcionamento de banheiros.

A decisão final para o fechamento das escolas cabe aos diretores.

Os britânicos deveriam jogar sal em suas ruas e limpar e neve de calçadas em frente às suas casas?

De acordo com o governo, sim.

Alguns sugeriram, em ocasiões passadas, que a limpeza da neve nas calçadas em frente às casas poderia causar problemas. Mas até mesmo advogados especializados em indenizações são descrentes quanto à possibilidade de alguma ação legal.

E as autoridades já deixaram claro que um código relativo a problemas causados pela neve deixa claro que os moradores podem limpar caminhos e calçados sem ameaça de processo.