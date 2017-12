Entenda os conflitos entre turcos e curdos O grupo militante Falcões da Liberdade do Curdistão, ligado à maior guerrilha curda, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), reivindicou nesta segunda-feira os atentados a bomba perpetrados no domingo, 27, e que feriram 27 pessoas na Turquia. O PKK, assim como diversos grupos separatistas curdos, exige que o Curdistão - área de aproximadamente 500 mil metros quadrados rica em petróleo, não reconhecida geograficamente e que abrange grandes partes dos territórios do Iraque, Irã e Turquia e pequenos trechos da Armênia e Síria - seja reconhecido e se torne uma nova nação asiática. Porém, o povo curdo, maior etnia sem nação do mundo, com mais de 20 milhões de pessoas, sofre com a oposição dos governos da região, que reprimem violentamente suas ações separatistas há décadas. Para combater a repressão, o PKK pegou em armas em 1984, sob a liderança de Abdullah Öcalan, e lançou uma série de ataques contra a Turquia, um dos Estados que mais reprimem os curdos. Os confrontos se acirraram até meados de 2000, quando o PKK, ainda abalado pela prisão e condenação à morte de Öcalan, anunciou o fim dos confrontos. Mesmo assim, durante os anos seguintes, a milícia cometeu atentados em vários locais da Turquia, principalmente em pontos turísticos. Os combates entre tropas governamentais e guerrilheiros curdos já deixou cerca de 40 mil mortos na Turquia. Iraque A mais notável ação repressora contra os curdos, porém, não ocorreu na Turquia, mas sim no Iraque. Entre os anos de 1987 e 1988, o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein ordenou a execução de cerca de 180 mil curdos que habitavam o norte do país. Tal ato é considerado crime de guerra pela ONU e é uma das mais graves acusações que pesam sobre Saddam.