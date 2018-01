Enterrados restos de vítimas do massacre de Srebrenica, na Bósnia Lembrando o pior massacre ocorrido na Europa após a Segunda Guerra Mundial, mais de 20 mil pessoas se reuniram neste domingo para enterrar os restos de alguns dos mais de 7 mil homens e meninos muçulmanos mortos por sérvios da Bósnia há 9 anos. Numa emocionada cerimônia no local do massacre, a multidão, incluindo parentes de 338 vítimas cujos corpos foram reconhecidos postaram-se de joelhos diante dos esquifes contendo os restos exumados retirados de covas clandestinas cavadas pelos sérvios para acobertar os assasinatos. A maioria da multidão que ocupava o Memorial de Srebrenica, situado no bairro de Potocari, guardava silêncio. Mas algumas mulheres soluçavam enquanto os esquifes eram enterrados nas covas recém-abertas ao lado das sepulturas de outras 998 vítimas da matança previamente identificadas. Mustafa Ceric, líder da comunidade muçulmana da Bósnia, rogou para que Deus concedesse alívio para os corações das mulheres que perderam maridos, filhos e irmãos assassinados, acrescentando que "não pode haver vingança, porque a vingança não faz parte do nosso credo, nem do nosso destino e não é a nossa maneira (de agir) na Bósnia". A vítima mais jovem identificada em Srebrenica era um menino de 15 e a mais velha, um homem de 77 anos. Os homens e adolescentes da cidade foram separados das mulheres e crianças pelos soldados sérvios, que os levaram para um local distante, onde os mataram a tiros e os enterraram em sepulturas coletivas.