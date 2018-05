A segunda esposa de Pérez e as duas filhas do casal desejavam que o corpo do mandatário fosse sepultado na Flórida, após uma missa. Pérez morreu no sábado, em Miami, aos 88 anos. Uma terceira filha do ex-presidente, que vive em Caracas, disse que gostaria que o corpo fosse sepultado na Venezuela, ao lado da sua filha Thais, que morreu há 15 anos. As informações são da Associated Press.