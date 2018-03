Entidade da ONU pede que governos abram suas fronteiras para venezuelanos

GENEBRA - O número de refugiados venezuelanos subiu em 2.000% desde 2014 e a ONU apela para que governos abram suas fronteiras para a população do país sul-americano, mesmo que não sejam considerados refugiados. Em um documento enviado às autoridades de diversos países, a entidade lançou um novo guia sobre como lidar com o fluxo que já é considerado um dos maiores do continente americano nos últimos 70 anos. O apelo é para que nenhum venezuelano seja deportado para Caracas.

"Centenas de milhares de venezuelanos estão sem documentação ou permissão para permanecer de forma legal em países de asilo", declarou Aikatarini Kitidi, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. "Sabemos que, a cada dia, mais e mais venezuelanos estão deixando o país", alertou.

No total, ela indica que 1,5 milhão está vivendo no exterior e o fluxo é o maior desde 1950. Desses, 145 mil pediram asilo em diferentes países desde 2014. Apenas nos dois primeiros meses deste ano, 3,8 mil pedidos de asilo foram feitos, praticamente o mesmo número referente a todo o ano de 2014.

"O movimento de pessoas está ocorrendo por várias razões, incluindo insegurança e violência, falta de alimentos, remédios e acesso a serviços sociais essenciais, assim como perda de renda", disse a porta-voz. "Ainda que nem todos os venezuelanos estejam saindo por motivos relacionados à busca de asilo, está cada vez mais claro que, mesmo que nem todos sejam refugiados, um número significativo deles precisa de proteção internacional."

Além dos 145 mil pedidos de asilo, Aikatarini indica que "muitos mais precisam de proteção", assim como acesso a saúde e educação.

Para a ONU, governos da região latino-americana precisam pensar em conceder diferentes tipos de vistos para garantir maior assistência a essa população. A entidade alerta que, sem documentos, esses venezuelanos estão "vulneráveis a exploração, tráfico, violência, abuso sexual, discriminação e xenofobia".

"Pedimos a governos que adotem uma resposta pragmática de proteção para o povo venezuelano", apelou Aikatarini. Isso incluiria vistos temporários de residência, assim como planos de regularização e acesso a direitos básicos, como hospitais, educação, liberdade de movimento, abrigo e autorização para trabalhar. "Diante da situação na Venezuela, é crucial que as pessoas não sejam deportadas ou forçadas a retornar para o país."

Segundo a agência da ONU, uma primeira resposta custará ao menos US$ 46 milhões para lidar com o fluxo de refugiados. "Ainda que os governos na região tenham sido generosos em suas respostas, comunidades que recebem venezuelanos estão sob forte pressão e precisam imediatamente de ajuda robusta", afirmou a porta-voz.

Segundo ela, isso é fundamental para garantir uma "coexistência pacífica" entre os venezuelanos e a população local, assim como evitar manifestações de discriminação e xenofobia.