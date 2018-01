Entidade processa fabricantes de chocolate nos EUA A American Environmental Safety Institute (Aesi), entidade ambiental norte-americana, entrou com uma ação contra as fabricantes de chocolate daquele país, alegando que os seus produtos contêm níveis perigosos de chumbo e cádmio. A ação foi impetrada na Suprema Corte de Los Angeles contra Mars Inc., Hershey Foods Corp., Nestlé USA Inc., Kraft Foods North America Inc., Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. e See´s Candies Inc. Em comunicado, a entidade disse que os produtos à base de chocolate dessas empresas violam uma cláusula do estatuto que regulamenta a saúde dos consumidores da Califórnia. Pela cláusula, as empresas devem alertar os consumidores do fato de que estão expostos a produtos químicos perigosos. Com o processo, a Aesi quer que as pessoas que compraram os produtos sejam restituídas dos valores pagos. Além disso, ela exige que as empresas sejam multadas pela violação da regulamentação. Pela legislação da Califórnia, as multas podem chegar a US$ 2,5 mil por dia, por infração. As empresas se defendem Em comunicado, a Associação de Fabricantes de Chocolates (CMA) dos Estados Unidos disse que a acusação "não se sustenta". Ela disse que o procurador-geral da Califórnia examinou as alegações e determinou que o processo carece de fundamento. As empresas disseram ainda que cientistas e médicos da Food and Drug Administration (FDA) confirmaram que os produtos à base de chocolate são seguros para a ingestão. A FDA é a entidade norte-americana responsável pela análise de alimentos e medicamentos voltados aos consumidores do país. A Aesi disse que a sua pesquisa foi realizada por um respeitável laboratório científico, sob a supervisão de um experiente conselho legal. A Nestlé, a maior fabricante de alimentos e bebidas do mundo, disse que quer estudar a ação judicial em detalhes antes de se pronunciar. Uma porta-voz da Kraft, por sua vez, disse que a empresa concorda com o procurador-geral da Califórnia e que pretende defender os seus produtos "com vigor". A Aesi é um instituto californiano não-lucrativo fundado em 1998 com o objetivo de investigar os casos em que existam riscos ao meio ambiente e à saúde pública. No ano passado, a entidade acionou judicialmente a Bristol-Myers Squibb Co. para que a empresa retirasse do mercado as suas multivitaminas Theragen, que continham chumbo e cádmio.