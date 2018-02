Entidades lançam campanha de vacinação no Haiti Grupos humanitários anunciaram hoje o lançamento de uma campanha emergencial de vacinação no Haiti para prevenir a disseminação de doenças como o sarampo, a difteria e o tétano. A campanha está sendo conduzida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Ministério da Saúde do Haiti.