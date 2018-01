Entre os 10 mortos em desabamento na Alemanha ,4 são crianças Subiu para 10 o número de mortos em decorrência do desabamento do teto de um rinque de patinação no gelo na cidade de Bad Reichenhall, na Bavária, na Alemanha. Cinco corpos foram retirados e outros cinco ainda estão no local, segundo o porta-voz da polícia local, Fritz Braun. As vítimas identificadas são dois meninos e duas meninas, de sete, oito, doze e treze anos, um adolescente e a mãe de uma das menores. Uma das meninas foi encontrada com vida, mas morreu no hospital, o que a princípio levou a crer que os mortos confirmados eram onze, pois acreditava-se que a menor estava incluída entre os resgatados. Por enquanto, foram registrados 34 sobreviventes. Dezoito estão hospitalizados. Especialistas em resgate acompanhados de cães farejadores enfrentam o frio e grandes quantidades de neve para tentar retirar possíveis sobreviventes, mas as esperanças diminuem com o passar do tempo. Acredita-se que 50 pessoas estavam no rinque no momento do acidente e que 20 delas ainda estejam sob os entulhos. Até 700 pessoas, entre policiais, proteção civil, bombeiros, membros do exercito alemão, da Cruz Vermelha e da Cruz de Malta, chegaram a participar dos trabalhos de resgate, que continuaram durante toda a noite, apesar da neve não parou de cair. Avalanche - As equipes de resgate temem que os feridos tenham sido prensados contra o piso de gelo do rinque, aumentando as chances de hipotermia. O acidente aconteceu por volta de 16h, horário local (13h de Brasília) e foi atribuído em princípio ao peso da neve sobre o teto. Mas a causa ainda não foi estabelecida ao certo, já que o rinque foi construído nos anos 70 e grandes quantidades de neve caem todos os anos na cidade. Os bombeiros estão usando guindastes para retirar partes do telhado do rinque e facilitar a retirada de feridos.