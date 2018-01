Entre os 198 mortos, há vítimas de 11 países, diz Aznar O primeiro-ministro da Espanha, José Maria Aznar, informou hoje que entre os 198 mortos nos atentados de ontem em Madri, há vítimas de onze países. Até o momento, 117 corpos foram identificados. entre as 408 pessoas que continuam hospitalizadas, 38 estão em estado grave. O total de feridos é de 1463 pessoas. Segundo a edição online do jornal El País, Aznar, após participar de uma reunião com seu ministério hoje de manhã, declarou que o governo pretende conceder a nacionalidade espanhola às vítimas e seus familiares que estão em situação irregular no país. Aznar afirmou que nenhuma linha de investigação sobre os atentados está descartada, mas salientou "que além das especulações", com o terrorismo não há matrizes e não há atentados justificáveis. "O fanatismo religioso ou étnico somente difere em suas fachadas", disse Aznar. Segundo ele, os métodos dos terroristas, independente da origem, são os mesmos. Ele garantiu que o governo manterá o critério de "transparência" das investigações e que os responsáveis pelos ataques serão punidos.