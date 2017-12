Entrega de Bin Laden será decidida por Conselho O líder supremo do Taleban, regime extremista que controla o Afeganistão, anunciou hoje que a entrega do terrorista Osama Bin Laden, principal suspeito dos atentados terroristas contra os Estados Unidos, será decidida por um conselho de clérigos islâmicos do país. Mullah Mohamed Omar´s anunciou essa decisão após um dia de diversos encontros com representantes do vizinho Paquistão, em visita ao Afeganistão para tratar sobre os desdobramentos dos atentados ocorridos na última terça-feira e também sobre eventuais retaliações do governo norte-americano. As informações são da Associated Press.