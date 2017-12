Entrega-se congressista colombiano procurado pela Justiça Um congressista que era procurado pelas autoridades colombianas se entregou nesta quinta-feira, poucas horas depois que uma recompensa de US $ 21 mil fora oferecida por seu paradeiro. O senador Alvaro García Romero se entregou voluntariamente a agentes da polícia colombiana em um apartamento ao norte de Bogotá. García é acusado pela Corte Suprema de Justiça de financiar grupos paramilitares que dominam o norte do país. Na semana passada, a Corte ordenou a captura do senador e de outros dois congressistas, Jairo Merlano e Erik Morris. O último se entregou na terça-feira e foi levado à penitenciaria de La Picota, ao sul de Bogotá.