ENTREVISTA-Cai em 50% número de militantes que entra no Iraque O fluxo de militantes estrangeiros que entram no Iraque para lutar pela Al Qaeda diminuiu pela metade, afirmou na segunda-feira o general David Petraeus, comandante das forças norte-americanas no território iraquiano. Grande parte da queda se deve ao fato de vários países estarem impedindo homens jovens de voarem para as cidades sírias de Damasco e Aleppo com bilhetes só de ida, disse o militar. O governo norte-americano pede há bastante tempo que a Síria adote medidas para impedir que combatentes estrangeiros cruzem sua longa fronteira com o Iraque. O governo sírio diz que intensificou o controle sobre a fronteira após as críticas dos EUA. "O fluxo de combatentes diminuiu, acreditamos, em cerca de 50 por cento", disse Petraeus à Reuters em uma entrevista. "Isso é resultado não apenas das medidas adotadas pela Síria, apesar de isso ter contribuído também. Isso é resultado do fato de vários países terem tornado mais difícil para que um homem em idade militar pegue um avião", acrescentou. Quando no território iraquiano, a maior parte dos combatentes vindos de fora do Iraque mantém ligações com a Al Qaeda, um grupo sunita. Os soldados e os homens-bomba da rede atacam as forças norte-americanas, o governo iraquiano hoje liderado pelos xiitas e grupos considerados contrários ao islamismo. No mês passado, as Forças Armadas dos EUA disseram ter apreendido documentos da Al Qaeda mostrando que 750 militantes de 22 países tinham ingressado no Iraque nos 12 meses seguintes a agosto de 2006. Petraeus não disse quais países tinham adotado medidas para coibir a saída de homens em idade militar. Mas os documentos apreendidos mostram que pouco menos da metade dos estrangeiros veio da Arábia Saudita, à qual seguiram-se a Líbia, o Iêmen, a Síria, a Tunísia e o Marrocos. E mostram também que 90 por cento dos homens-bomba da Al Qaeda eram estrangeiros. A maior parte da liderança da rede no Iraque é formada por estrangeiros ao passo que os membros da base da organização são iraquianos, afirmam os militares dos EUA. Segundo Petraeus, homens-bomba continuavam a atravessar a fronteira. O general ressaltou, porém, ser difícil calcular com que intensidade o faziam. Alguns dos combatentes entram no Iraque pela Província de Nineveh (norte), que se tornou um reduto importante da Al Qaeda após seus militantes terem sido obrigados a fugir da Província de Anbar e de Bagdá devido a ofensivas militares. Petraeus afirmou que Nineveh era a única das Províncias iraquianas em que o número de ataques não diminuiu nos últimos meses. "Na verdade, esse número aumentou", disse o general, sem fornecer maiores detalhes.