ENTREVISTA-Líder da oposição pede pressão mundial contra Mianmar A junta militar que governa Mianmar é sensível à opinião internacional, apesar de seu isolacionismo, disse um líder exilado da oposição na quarta-feira. Ele fez um apelo para que o mundo amplie a pressão financeira e política na tentativa de provocar mudanças na antiga Birmânia. "A pressão internacional significa alguma coisa para o regime. Eles realmente estão preocupados com isso", disse Maung Maung, secretário-geral do oposicionista Conselho Nacional de União da Birmânia, que mora na Tailândia. "Por que eles permitiriam a entrada de Gambari imediatamente se não se importassem com o mundo exterior?", perguntou, numa referência ao enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU), Ibrahim Gambari, que visitará o país entre os dias 3 e 8 de novembro em sua segunda missão ao país asiático. Monges budistas realizaram na quarta-feira seu primeiro protesto desde que as tropas do país esmagaram as manifestações pró-democracia no mês passado. Falando na véspera de sua ida ao painel de direitos humanos do Congresso dos Estados Unidos, Maung Maung disse que o mundo não pode se contentar com visitas periódicas de Gambari. "Tem de haver um escritório coordenado pelo secretário-geral (da ONU), Ban Ki-moon, que possa monitorar os eventos diários", disse ele à Reuters. Para Maung Maung, a presença da ONU pode pôr fim às atrocidades e impedir que a junta se afaste do diálogo político com a líder oposicionista Aung San Suu Kyi, atualmente detida em prisão domiciliar. A mídia estatal de Mianmar afirma que 10 pessoas, incluindo um cinegrafista japonês, foram mortas quando soldados foram enviados para limpar as ruas de Yangon e de outras cidades. Governos ocidentais, no entanto, afirmam que o número de mortos deve ser muito maior. Maung Maung disse que seu grupo estima em 40 que o número de mortos na repressão do mês passado. Ele disse, no entanto, que há investigações de que vítimas fatais teriam sido imediatamente cremadas.