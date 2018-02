Envelope com pó branco é achado em ministério australiano Um andar inteiro do prédio do Tesouro da Austrália - o Ministério das Finanças do país - foi evacuado nessa manhã, após a descoberta de um pó branco em um envelope endereçado ao Departamento de Finanças e Administração. Pelo menos 200 pessoas ficaram de fora do andar por três horas, enquanto as equipes de serviços de emergência vasculharam a área. Após a realização de testes, não foram constatados agentes químicos no envelope e os funcionários voltaram ao trabalho.