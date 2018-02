Envelope contendo pó suspeito é aberto na Câmara francesa Um envelope contendo um pó branco suspeito foi descoberto hoje na Câmara Nacional Francesa e pelo menos três pessoas foram hospitalizadas para observação, disse a assessoria de imprensa da casa. O pacote suspeito, endereçado simplesmente à ?Câmara Nacional?. Segundo a polícia, foram 4 os hospitalizados - dois funcionários do serviço interno de correspondência e dois seguranças. A substância está sendo investigada no laboratório da polícia. A Câmara continua funcionando normalmente. Também foram hospitalizadas 16 funcionários do serviço postal e outros 60 foram retirados do edifício dos correios da cidade de Nancy, onde foram encontrados traços de um pó branco nas caixas de correio. Ontem, a ministra da Justiça, Marylise Lebranchu, avisou que qualquer pessoa que estiver comprovadamente aproveitando a situação mundial para criar medo na população será punida. O ministro da Saúde, Bernard Kouchner, disse que os testes de laboratório mostraram que as suspeitas anteriores registradas em Paris foram trotes. Policiais disseram que os alarmes falsos envolvendo o antraz em Paris está aumentando. Equipes de resgate responderam a três chamados na segunda-feira, 26 alertas na terça-feira e 43 na quarta-feira. Dezenas de pessoas foram hospitalizadas e diversos prédios evacuados. O envio de pó branco inócuo ?é o mesmo que enviar um alerta falso de bomba?, disse Lebranchu. Segundo ela, ?explorar uma situação difícil como a que estamos vivendo hoje é inadimissível?. Leia o especial