Envelopes com antraz foram encontrados em Berlim O Instituto Robert-Koch, um dos mais importantes centros de pesquisa médica da Alemanha, informou que encontrou envelopes com bactérias do antraz em Berlim, conforme notícias da agência alemã VWD reproduzidas pela Dow Jones. Uma porta-voz do instituto informou que o governo federal alemão planeja agora criar um grupo de trabalho para estudar alternativas contra a ameaça de possíveis ataques com armas biológicas.