Enviado americano chega a Seul para tratar de crise nuclear O negociador americano para a Coréia do Norte, Christopher Hill, chegou neste sábado a Seul para retomar os contatos multilaterais sobre o programa nuclear norte-coreano. Nesta viagem de três dias, Hill se reunirá com seu colega da Coréia do Sul, Chun Young-woo, e com o ministro de Assuntos Exteriores do país, Song Min-soon. Em sua chegada a Seul, o negociador americano pediu à Coréia do Norte que adote "medidas reais" quanto ao abandono de suas ambições nucleares. Além disso, disse esperar que haja avanços na reunião de Pequim, informou a agência local Yonhap. "Não vou entrar para falar de coisas específicas, mas acho que precisamos ver algumas mudanças reais sobre o terreno", declarou Hill. Como já tinha feito em Washington antes de partir, em Seul, Hill voltou a mostrar seu otimismo com a retomada do diálogo nuclear e destacou que há "razões para pensar que haverá avanços". Hill viajará segunda-feira para Tóquio, onde se reunirá com as autoridades japonesas. Depois, no dia 7, seguirá para Pequim, onde participará das negociações junto com representantes das duas Coréias, do Japão, da Rússia e da China. O governo sul-coreano ressaltou que a meta dos contatos multilaterais é o desmantelamento total do programa nuclear do país comunista.