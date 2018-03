Enviado da ONU deve voltar a Mianmar antes do previsto O enviado especial da Organização das Nações Unidas Ibrahim Gambari dá início no fim de semana a uma viagem pela Ásia que deve culminar com sua segunda visita a Mianmar desde o princípio dos protestos pró-democracia no país, disse a ONU na quinta-feira. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, decidiu despachar Gambari para a Tailândia, Malásia, Indonésia, Índia, China e Japão para depois seguir para Mianmar, a ex-Birmânia. Na semana passada, Gambari concluiu a estada de quatro dias em Mianmar. A segunda viagem estava inicialmente prevista para meados de novembro, mas foi antecipada. Diplomatas ocidentais disseram esperar que Gambari esteja em Mianmar até o fim de outubro. Mianmar é governado por uma junta militar há mais de quatro décadas. (Reportagem de Patrick Worsnip)