Enviado da ONU discutirá governo pós-Taleban com Paquistão O enviado especial das Nações Unidas, Lakhdar Brahimi, visitará o Paquistão durante o fim de semana para discutir a possibilidade de um amplo governo pós-Taleban, informou o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Riaz Mohammad Khan. Hoje, soldados do Taleban atiraram contra aviões norte-americanos que sobrevoavam a linha de frente do Taleban ao norte de Cabul. Tropas adicionais e armas foram enviadas pela Aliança do Norte ao Vale do Panshir, posicionado-se para marchar em direção a Cabul. "Estamos esperando pela ordem", disse Haji Bari, vice-comandante da brigada no distrito de Rabat. O Pentágono informou que pressionará para que combatentes afegãos não se escondam em casas de civis. As informações são da agência Dow Jones. Leia o especial