Enviado da ONU se diz "chocado" com situação em Jenin O enviado das Nações Unidas ao Oriente Médio, Terje Roed-Larsen, visitou hoje o campo de refugiados de Jenin e descreveu o que viu como "horror inacreditável" causado pelas tropas israelenses. Ele exigiu de Israel o acesso imediato de agências humanitárias internacionais ao local. Os palestinos afirmam que centenas de corpos continuam derrubados no centro do campo, que fora devastado no início deste mês por tanques e buldôzeres israelenses. Para Israel, o número de mortos é bem menor, e se limitou a militantes. ?Acho que posso falar por toda a delegação da ONU ao afirmar que estamos chocados?, afirmou Roed-Larsen, enquanto caminhava pelo centro do campo. "Parece que esta área foi atingida por um terremoto, e os sinais de morte estão por todos o lados". O enviado contou ter visto o corpo de um garoto de 12 anos, acrescentando que "evidentemente há vários outros corpos" ainda não recolhidos. Depois de visitar o "horror" em Jenin, Roed-Larsen exigiu que Israel dê acesso imediato a organizações de ajuda e às Nações Unidas para que possam desenvolver uma "grande operação humanitária". A Cruz Vermelha e a Crescente Vermelha estão operando dentro do campo desde segunda-feira passada, mas afirmam não possuírem os equipamentos necessários para recolher os corpos ou montar qualquer esquema de resgate de sobreviventes. Roed-Larsen criticou veementemente Israel por manter um toque de recolher no campo de refugiados, que abriga cerca de 14 mil palestinos. ?É absolutamente, totalmente inaceitável e inacreditável que uma força de ocupação mantenha um toque de recolher e mantenha em sofrimento diário uma enorme parte da população civil. Isto tem que parar imediatamente", afirmou o enviado da ONU. Danny Ayalon, conselheiro-chefe de política exterior do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, afirmou que o Estado judeu "compartilha as preocupações humanitárias" da comunidade internacional e já permitiu que alguns grupos de ajuda operem no campo. Segundo ele, as tropas se retirarão "em breve". O campo de refugiados de Jenin foi cenário do mais sangrento conflito durante as três semanas de ofensiva israelense contra os territórios palestinos ocupados.