Enviado da ONU se reúne com líder da Junta Militar de Mianmá

O enviado especial da ONU para Mianmá, Ibrahim Gambari, se reuniu nesta terça-feira, 2, com o general Than Shwe, chefe da Junta Militar, em uma tentativa de buscar uma saída para a crise vivida pelo país asiático, sacudido por uma brutal repressão para aplacar os maciços protestos. Veja também Mianmá afirma que morte de jornalista japonês foi 'acidental' Monges de Mianmá estão presos e serão isolados, diz BBC Entenda a crise e o protesto dos monges Dissidentes cibernéticos driblam censura População apóia protesto dos monges Fontes diplomáticas disseram aos jornalistas que a reunião aconteceu na cidade de Naypyidaw, a nova capital do país e bunker da cúpula militar. No entanto, não foram dados mais detalhes do que foi tratado na reunião, embora a ONU já tenha mostrado sua preocupação pelo estado das pessoas detidas nos últimos dias, mais de 6.000, segundo os meios de imprensa da dissidência. Than Shwe, considerado como o principal obstáculo para a democratização de Mianmá, concordou na segunda-feira em falar com Gambari, que chegou ao país no sábado e só tinha se encontrado com oficiais de médio escalão da Junta Militar. No domingo, Ibrahim se reuniu por cerca de uma hora em Rangun com a líder do movimento democrático birmanês, Aung San Suu Kyi, de 62 anos, prêmio Nobel da Paz e que está em prisão domiciliar desde 2003, castigo que cumpriu quase 12 dos 18 últimos anos. De acordo com os meios da dissidência, Ibrahim planejaria voltar a se reunir com Suu Kyi antes de deixar Mianmá.