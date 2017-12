Enviado da ONU vai ao Sudão para tentar negociações de paz O enviado especial da ONU para Darfur, Jan Eliasson, de visita ao Sudão, se reuniu nesta segunda-feira com responsáveis do país para estudar a forma de reativar as negociações, a fim de que a paz seja alcançada na região de Darfur. O responsável internacional foi recebido pelo assistente da Presidência sudanesa, Nafea Ali Nafea, e o ministro de Assuntos Exteriores sudanês, Lam Akol, informou o porta-voz de Exteriores, Ali al-Sadeq, em entrevista coletiva. Indicou que os dois responsáveis sudaneses também se reuniram com o enviado especial da União Africana (UA), Salem Ahmed Salem, que chegou a Cartum com o objetivo de renovar o diálogo de paz entre as autoridades sudanesas e os rebeldes de Darfur. Sadeq revelou que o Governo de seu país disse a Eliasson e a Salem que as exigências dos insurgentes sobre a distribuição do poder e dos recursos de Darfur são "exageradas", por isso que pediu a esses emissários que tentem convencer os rebeldes para que sejam "razoáveis em seus pedidos". Eliasson advertiu que a situação humanitária e de segurança de Darfur é "muito ruim", ressaltando que em suas conversas com os responsáveis sudaneses e os dirigentes dos insurgentes tentará que ambos os bandos façam uma trégua, como etapa prévia para um eventual reatamento das negociações. O conflito de Darfur começou em fevereiro de 2003 quando dois grupos se levantaram em armas para protestar contra a pobreza e marginalização da região. Desde então, a guerra causou mais de 200.000 mortos e dois milhões de refugiados.