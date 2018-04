Enviado de Obama reúne-se com presidente afegão O enviado especial dos Estados Unidos ao Afeganistão, Richard Holbrooke, reuniu-se neste sábado com o presidente Hamid Karzai em um momento de piora nas relações bilaterais. Karzai observou ontem que ainda não conversou com o novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quase um mês depois de sua posse, num indício de que o líder afegão já não conta com status que tinha com o ex-presidente americano George W. Bush. "Há tensão entre nós e o governo americano com relação a vítimas civis, detenção de afegãos, ataques noturnos contra residências e as vítimas por eles causadas", disse Karzai à emissora pan-árabe de televisão Al-Jazira na sexta-feira. Holbrooke, o enviado de Obama ao Afeganistão e ao Paquistão, reuniu-se hoje com Karzai no palácio presidencial, situado na região central de Cabul. No entanto, nenhum dos dois fez comentários públicos depois do encontro. As informações são da Associated Press.