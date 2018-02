Enviado do Dalai Lama aprova conversas com a China Um enviado do Dalai Lama disse na terça-feira que o dia de conversas com a China sobre o levante no Tibete foi um "bom primeiro passo" e que os dois lados devem se encontrar novamente depois que ele se reportar ao líder espiritual exilado. A revolta, maior desafio ao comando chinês na região em quase duas décadas, inspirou protestos anti-China durante o revezamento da tocha olímpica e levou líderes ocidentais a pedir um boicote das Olimpíadas de Pequim. Alguns analistas não acreditam que a recente proposta diplomática represente uma ruptura significativa, já que, desde 2002, houve seis rodadas de conversas entre a China e os enviados do Dalai Lama, nenhuma bem-sucedida. Mesmo assim, os dois enviados tibetanos lançaram uma nota positiva depois de se encontrarem com os negociadores chineses que conhecem há anos. "Tivemos conversas muito francas... Temos uma boa harmonia, então isso sempre ajuda", disse à Reuters Lodi Gyari, no aeroporto de Hong Kong, enquanto se preparava para voltar à Índia, onde se estabelece o governo em exílio. Mas Lodi Gyari e o outro enviado, Kelsang Gyaltsen, deram poucos detalhes sobre a reunião, dizendo que precisavam de uma declaração do Dalai Lama. "Concordamos em conversar com eles novamente, então acho que é um bom sinal, mas faremos um comunicado formal depois de nos reportarmos à sua Santidade, quando chegarmos na Índia", disse. (Reportagem adicional de Ben Blanchard, em Pequim, e John Ruwitch, em Hong Kong) REUTERS MR FM