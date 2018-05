Enviado do Golfo tenta solucionar crise no Iêmen

Segundo uma fonte, o encontro entre al-Zayani e Saleh durou cerca de 45 minutos. Uma proposta do Conselho de Cooperação do Golfo pede que Saleh renuncie ao cargo, mas não impõe um prazo para isso e oferece a ele imunidade contra processos judiciais, o que é rejeitado pela oposição. Observadores afirmam que Saleh quer um período de transição de dois meses durante o qual transmitirá o poder para um sucessor, mas a oposição só está disposta a aceitar uma semana.

O Conselho de Cooperação do Golfo é formado por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Omã e Kuwait. Representantes do governo de Saleh e da oposição haviam se reunido com autoridades do Conselho no começo desta semana, em Abu Dabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. As conversas, porém, fracassaram em romper o impasse porque a oposição insiste que Saleh renuncie imediata e incondicionalmente.

Enquanto isso, milhares de manifestantes protestaram novamente em Taiz hoje, pedindo a saída de Saleh e seu julgamento por crimes que teria cometido durante os 32 anos em que está no poder. A crise de dois meses se agravou ontem, depois de uma ordem dos manifestantes de desobediência civil em quatro províncias: Áden, Lahj, Taiz e Ebb.

A autoridade do governo central praticamente desapareceu de Áden, que fica no sul do Iêmen e é a segunda maior cidade do país. Comitês populares estão fazendo a segurança das propriedades e organizando o trânsito. Áden já foi a capital de uma nação independente e é sede de um movimento separatista. As informações são da Associated Press.