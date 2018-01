Enviado do Papa visita comunidades indígenas Comunidades indígenas de Chiapas, estado do México, receberão uma visita de dois dias do secretário do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, Giampaolo Crepaldi. O objetivo da visita, em 23 e 24 de janeiro, "é tomar contato com a Fundação "Mater Unitatis", que tem vários projetos em povoados dos Altos de Chiapas, explicou um comunicado do bispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi. O bispo Crepaldi visitará povoados indígenas de Chiapas, um dos estados mais pobres do México e onde há doze anos o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) tomou as armas exigindo justiça para os povos indígenas. "Apreciamos esta visita como um sinal do interesse do papa João Paulo II e agora de Bento XVI pelos povos indígenas", disse o bispo Arizmendi em seu comunicado.