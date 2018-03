Enviado do Vaticano tentará resolver impasse na Basílica da Natividade O Vaticano confirmou hoje que o cardeal Roger Etchegaray parte nesta quarta-feira para o Oriente Médio como enviado do Papa João Paulo II, para cumprir uma a "missão especial" de buscar uma saída para pôr fim ao cerco das tropas de Israel na Basílica da Natividade, em Belém. "Preocupado com a paz na Terra Santa, pelas comunidades cristãs e pelos povos de Israel e da Palestina, o Papa decidiu enviar em missão especial a Jerusalém o cardeal Roger Etchegaray", informou o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls. Ele não informou o objetivo da missão, mas fontes do Vaticano asseguraram que Etchegaray se encontrará com israelenses e palestinos para buscar uma saída para impasse na Basílica, que já dura 28 dias.