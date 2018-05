Enviado dos EUA ao Afeganistão segue em estado crítico

Holbrooke foi internado no hospital da Universidade George Washington na sexta-feira. O porta-voz P.J. Crowley informou que Holbrooke está acompanhado de seus familiares.

A secretária de Estado, Hillary Clinton, o conselheiro de Segurança Nacional, Tom Donilon, e o chefe do Estado Maior, almirante Mike Mullen, visitaram Holbrooke durante o final de semana, citou a Casa Branca.

"Richard Holbrooke é uma figura proeminente na política externa americana, um membro crítico da minha equipe no Afeganistão e no Paquistão, e um servidor público incansável", disse ontem o presidente Barack Obama, em comunicado. "Nós continuamos orando pela sua recuperação e dando suporte para sua família nesta hora difícil". As informações são da Dow Jones.