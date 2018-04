Enviado dos EUA chega à Síria

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, George Mitchell, desembarcou na noite de ontem em Damasco, para uma visita histórica à Síria, com quem Washington pretende retomar o diálogo. A viagem de Mitchell ocorre uma semana após o famoso discurso de Barack Obama para o mundo árabe e islâmico, no Cairo, e é parte da estratégia da Casa Branca de melhorar a relação com Damasco, marginalizada durante o governo de George W. Bush. Os EUA acusavam a Síria e o Irã de apoiar os grupos radicais Hamas (palestino) e Hezbollah (libanês), em sua luta contra Israel, e de permitir que rebeldes atravessassem suas fronteiras rumo ao Iraque. A relação entre Síria e EUA piorou após a invasão do Iraque e o assassinato do ex-premiê libanês Rafic Hariri, atribuído à Síria. Obama acredita que trazer a Síria para a mesa de negociações é uma maneira de enfraquecer a aliança de Damasco com o regime iraniano. Mitchell, que esteve no Líbano, deve se reunir hoje com o presidente sírio, Bashar Assad. Damasco é a última parada do enviado à região, para retomar o processo de paz no Oriente Médio. "Estamos comprometidos com um amplo processo de paz, que envolva diferentes países da região. Essa é uma das prioridades do governo. Por isso, achamos que esse era um momento apropriado para que Mitchell visitasse a Síria", disse Ian Kelly, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA. O enviado americano visitou Israel, os territórios palestino, Jordânia, Egito e Líbano. Ontem, em Beirute, ele disse que os EUA apoiam a criação de um Estado palestino "o mais rápido possível". Mitchell já se reuniu com o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.