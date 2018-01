Enviado dos EUA discute luta contra o terror no Paquistão O coordenador do Departamento de Estado americano para a luta contra o terrorismo, Henry A. Crumpton, chegou ao Paquistão para discutir com as autoridades civis e militares estratégias da luta contra o terrorismo internacional, informaram fontes oficiais. Um comunicado da embaixada dos Estados Unidos afirma que Crumpton vai debater também o intercâmbio de informação entre os serviços de Inteligência dos dois países. Crumpton vai discutir ainda necessidade de estruturas adicionais de segurança, pedidas pelo Paquistão para manter suas operações nas áreas tribais do país, na fronteira com o Afeganistão. Grupos de talebans e terroristas da organização Al Qaeda se refugiam naquela região. A situação de segurança na região tribal do Waziristão tem se deteriorado nos últimos meses. Segundo as autoridades, grupos terroristas islâmicos estão se reagrupando na área. Ao fim da visita a Islamabad, Crampton vai ao Afeganistão e aos Emirados Árabes Unidos.