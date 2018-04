Enviado dos EUA inicia giro pela paz no Oriente Médio O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, George Mitchell, iniciou hoje um giro pela região para pedir pela rápida retomada nas negociações de paz em um momento no qual a Casa Branca tenta pressionar Israel a parar com a construção de assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados. Mitchell se reuniu com o ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, que ajuda a supervisionar a política de assentamentos. Na reunião entre Mitchell e Barak foi discutida a questão da colonização judaica, informou nota divulgada pelo gabinete do ministro. Mitchell pretende se encontrar também com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.