Enviado dos EUA vai preparar reunião sobre Coréia do Norte O subsecretário de Estado de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Nicholas Burns, visitará a Coréia do Sul na próxima semana para preparar a próxima reunião de seis lados sobre o programa de armas nucleares norte-coreano, anunciaram nesta sexta-feira fontes oficiais sul-coreanas. Burns chegará a Seul na próxima terça-feira e permanecerá três dias, discutindo estratégias para o reatamento das conversas entre as duas Coréias, EUA, China, Japão e Rússia, segundo fontes do Ministério de Relações Exteriores citadas pela agência sul-coreana Yonhap. O enviado americano prevê um "diálogo estratégico" com o vice-ministro de Relações Exteriores sul-coreano Yu Myung-hwan, como parte de um programa de consultas iniciado em janeiro. O principal objetivo da viagem de Burns é criar um "ambiente" para as conversas multilaterais. Ele também vai ao Japão e à China, preparando o reatamento das negociações. O acordo para retomar as negociações de seis lados foi fechado na terça-feira, em Pequim pelos representantes dos EUA, Christopher Hill; China, Wu Dawei; e Coréia do Norte, Kim Kye-gwan.