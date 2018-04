Enviado especial da ONU volta a Rangum O enviado especial das Nações Unidas para Mianmar, Ibrahim Gambari, voltou ontem a Rangum para pressionar por democracia, um dia após a junta militar ter decidido expulsar o chefe da missão da ONU no país, Charles Petrie. Gambari manifestou apoio a Petrie e foi à capital, Naypyitaw, onde deve se reunir com o ditador Than Shwe. É a segunda visita em dois meses.