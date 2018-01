Enviado europeu retornará ao Oriente Médio O chefe da política externa da União Européia, Javier Solana, retornará ao Oriente Médio no final desta semana para tentar impulsionar os esforços de paz na região. Solana visitará sete países - Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Arábia Saudita - durante uma viagem de seis dias que terá início na quinta-feira. Ele planeja também se reunir com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e o líder palestino, Yasser Arafat. "O senhor Solana continuará com os esforços da UE em busca de uma paz justa e duradoura", afirma um comunicado emitido pelo escritório de Solana, em Bruxelas.