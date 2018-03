Enviados do dalai-lama chegam a Pequim para retomar diálogo

Os enviados do dalai-lama, Lody Gyari e Kelsang Gyaltsen, chegaram nesta segunda-feira, 30, a Pequim para se reunir com representantes do governo chinês a questão do Tibete , segundo afirmou o governo tibetano exilado na Índia. Veja também: Entenda a questão do Tibete Está previsto que as discussões oficiais, interrompidas em julho de 2007, aconteçam nos dias 1 e 2 de julho, segundo um comunicado emitido pelo governo tibetano no exílio, com sede na cidade indiana de Dharamsala. O dalailama deu instruções a seus enviados de "fazer todos os esforços para alcançar progressos tangíveis a fim de aliviar a difícil situação dos tibetanos", acrescentou a nota. Segundo a fonte, as conversas sino-tibetanas são retomadas em um "momento crucial" e espera-se que contribuam para resolver o conflito através do diálogo "em interesse da estabilidade, unidade e harmonia de todas as nacionalidades da República Popular da China".